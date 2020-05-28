ВАКС заочно арестовал Бахматюка

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) заочно арестовала конечного владельца VAB Банка Олега Бахматюка. На сегодня бизнесмен находится за пределами Украины.

Об этом говорится в сообщении Апелляционной палаты ВАКС.

Сообщается, что сегодня была рассмотрена апелляция прокурора по делу против Бахматюка, который с 04.10.2014 по 13.10.2014 фактически управлял VAB Банком. В апреле следственный судья ВАКС отказал обвинению в аресте.

"По результатам судебного заседания суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

На сегодня Бахматюк находится за пределами Украины. Суд постановил, что после его задержания не позднее чем через 48 часов с его участием будет рассмотрен вопрос о применении меры пресечения. Решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

Напомним, в ноябре 2019 года Бахматюка объявили в розыск, его подозревают в причастности к хищению 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита в 2014 году. Спустя 40 дней после выделения средств банк был признан неплатежеспособным.

Весной 2015 года НБУ согласился ликвидировать VAB Банк.