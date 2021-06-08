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ВАКС закрыл дело по иску НАБУ к прокурору в деле "Роттердам+"

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Киев, Вторник 08 июня 2021 11:06
ВАКС закрыл дело по иску НАБУ к прокурору в деле "Роттердам+" Фото: Высший антикоррупционный суд (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Детективы Национального антикоррупционного бюро отказались от иска по отводу прокурора САП Дениса Демкива и попросили суд оставить его без удовлетворения.

Об этом объявила председательствующая судья Оксана Олейник во ходе заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 8 июня.

"Удовлетворить заявления старшего детектива Романюка об оставлении иска без рассмотрения", - объявила судья Олейник.

Ходатайство об отказе от иска детективы НАБУ направили в Высший антикоррупционный суд утром 8 июня.

Суд закрыл дело, решение обжалованию не подлежит.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд 4 раза отказал детективам НАБУ в отводе старшего прокурора группы прокуроров в деле "Роттердам+".

В начале мая 2021 года Офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил руководителя группы прокуроров Виталия Пономаренко на нового прокурора Дениса Демкива для повторного объективного изучения материалов дела.

20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

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