ВАКС визнав неправомірність дій НАБУ у справі Сенниченка, підозри незаконні

За його словами, одним із нещодавніх рішень ВАКС визнав неправомірним подовження строків досудового розслідування за ключовими епізодами, через що і подальше вручення підозр фігурантам справи є незаконним.

Як відомо, НАБУ заявило про викриття злочинної організації на чолі з Сенниченком у березні 2023 року. Колишньому чиновнику закидають нібито заволодіння понад 500 млн грн коштів Одеського припортового заводу та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії.

За словами Устименка, нині справу слухають в закритому режимі саме через небажання слідчих органів визнавати неправомірність своїх дій.

"Ця справа, м’яко кажучи, не першої свіжості. Майже одразу після нібито зафіксованих "злочинних дій" слідчі і прокуратура уже відкривали кримінальне провадження – і тоді прийшли до висновку про відсутність складу злочину. Справу закрили і поклали на полицю. У 2022 році, уже поза усілякими розумними строками, її знову реанімували шляхом скасування постанови про закриття справи", - говорить адвокат.

За його словами, Вищий антикорсуд у своєму рішенні від 22 червня фактично підтвердив, що це "перебір" з боку сторони обвинувачення, не продовживши строки досудового розслідування за декількома ключовими епізодами.

"Це по суті означає, що і підозри в рамках відновленої справи були вручені незаконно. І ми вважаємо це великою процесуальною перемогою. Втім, попри те, що ця ухвала остаточна і не підлягає оскарженню за будь-яких обставин, прокурори, які мають наглядати за законністю під час розслідування, подали апеляційну скаргу не неї. Не знаю, на що вони розраховують. Як закон, так і судова практика з цього питання є однозначними. Сподіваємось, що і в даному випадку вимогу закону судом будуть дотримані", - додав він.

Устименко також нагадав, що ініціатором, який подав заяву проти Сенниченка, став підсанкційний народний депутат Олександр Дубінський, який має пряме відношення до олігарха Ігоря Коломойського. А свідчення у справі давав топ-менеджер структур Дмитра Фірташа Сергій Байрак, який раніше керував ОГХК.

"ФДМУ вів одразу декілька судових справ проти олігарха, одночасно позбавляючи впливу на державних підприємствах пов’язаних з ним осіб. У результаті Фірташ втратив контроль над ЗТМК та ОГХК, а також важелі впливу на ОПЗ, писали ЗМІ. Тобто, грубо кажучи, в даному випадку НАБУ з подачі оточення олігарха розслідує діяльність екс-глави ФДМ щодо деолігархізації", - додав Устименко.

Він також зазначив, що у прокурорів, які ведуть справу, є конфлікт інтересів. Адже головним прокурором виступає та сама людина, яка виступала прокурором в справах по викриттю хабародавців Сенниченком. При цьому у екс-голови ФДМ був і залишається статус викривача.

"Він узгоджував з прокурором і слідчими певні дії щодо документування і викриття хабарників. Чи після того, як справу завели на самого Сенниченка, факти пропозицій йому хабарів мають автоматично анулюватися? І чи не повинен прокурор взяти самовідвід або в одному, або в іншому випадку?" - резюмує адвокат.