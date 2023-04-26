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ВАКС розпочав підготовче засідання у справі "Роттердам+"

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Середа 26 квітня 2023 14:38
ВАКС розпочав підготовче засідання у справі "Роттердам+" Фото: ВАКС розпочав підготовче засідання у справі "Роттердам+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Вищий антикорупційний суд 25 квітня розпочав підготовче засідання за обвинуваченням посадових осіб НКРЕКП і приватного бізнесу у справі "Роттердам+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Facebook.

У судовому засіданні суд задовольнив клопотання прокурора САП та ухвалив здійснювати спеціальне судове провадження стосовно екс-голови НКРЕКП та начальника відділу НКРЕКП, які, за твердженням прокуратури, переховуються від органу досудового розслідування та суду.

Представники приватної компанії в ході судового засідання в чергове зазначили, що жодним чином не порушували закон і доведуть свою правоту в суді.

Наступне засідання суду заплановане на 1 червня.

Як повідомлялось, розслідування справи "Роттердам+" тривало майже 6 років - з березня 2017 року. За цей час прокуратура 4 рази закривала справу за відсутності складу злочину і 4 рази поновлювала розслідування.

Три рази законність закриття справи підтверджував ВАКС, в тому числі в апеляційній інстанції. І САП, і ВАКС також підтвердили відсутність постраждалих у цій справі, відповідне рішення вступило в законну силу.

Невинуватість підозрюваних осіб по справі осіб і відсутність завданих збитків підтверджена десятками експертиз в тому числі державних.

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Роттердам+ Антікоррупційний суд
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