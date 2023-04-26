ВАКС начал подготовительное заседание по делу "Роттердам+"

Высший антикоррупционный суд 25 апреля начал подготовительное заседание по обвинению должностных лиц НКРЭКУ и частного бизнеса по делу "Роттердам+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Facebook .

В судебном заседании суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и принял решение осуществлять специальное судебное производство в отношении экс-председателя НКРЭКУ и начальника отдела НКРЭКУ, которые, по утверждению прокуратуры, скрываются от органа досудебного расследования и суда.

Представители частной компании в ходе судебного заседания в очередной раз отметили, что никоим образом не нарушали закон и докажут свою правоту в суде.

Следующее заседание суда запланировано на 1 июня.

Как сообщалось, расследование дела "Роттердам+" длилось почти 6 лет - с марта 2017 года. За это время прокуратура 4 раза закрывала дело в отсутствие состава преступления и 4 раза возобновляла расследование.

Трижды законность закрытия дела подтверждал ВАКС, в том числе в апелляционной инстанции. И САП, и ВАКС также подтвердили отсутствие пострадавших по этому делу, соответствующее решение вступило в законную силу.

Невиновность подозреваемых лиц по делу лиц и отсутствие нанесенного ущерба подтверждена десятками экспертиз, в том числе государственных.