ВАКС разрешил начать расследование в отношении Януковича и его сына по делу "Межигорья"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о проведении расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Они подозреваются в нанесении ущерба государству на сумму более 500 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП).

"25 августа 2021 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованного прокурором САП, о проведении специального досудебного расследования (заочно) в отношении бывшего владельца госрезиденции ′′Межигорья′′ и его сына", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Янукович и его сын подозреваются в незаконном обращении комплекса строений на территории Вышгородского района. Нанесенный ими ущерб государству превышает 500 млн гривен.