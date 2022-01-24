ВАКС проведет еще одно заседание по иску САП против экс-главы ГПЗКУ

Согласно материалам дела, которое рассматривается в судах еще с 2015 года, Валерий Томиленко якобы вступил в сговор с директорами двух элеваторов и заключил от имени ГПЗКУ два контракта на поставку в общей сложности 28 300 тонн зерна кукурузы и внес предоплату в размере 88 миллионов гривен. При этом, утверждают правоохранители, председатель правления корпорации знал, что таких объемов зерна на упомянутых элеваторах нет.

Защита фигурантов дела (Валерия Томиленко и директоров элеваторов) во время последнего заседания ВАКС 29 сентября 2021 года доказал, что, во-первых, аграрные предприятия не смогли выполнить свои обязанности из-за засухи летом 2015 года, во-вторых - вернули средства ГПЗКУ, добавив предусмотренную законодательством пеню. Таким образом, по словам адвокатов, АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" вместе с государством, как своим главным акционером не только не понесли убытки, а даже получили некоторую прибыль.

Кроме того, вывод 88 млн грн со счетов ГПЗКУ в двух проблемных финансовых учреждениях помог сохранить эти средства для выплаты транша по китайскому кредиту.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда приняла это во внимание и сняла с Томиленко и других подсудимых все обвинения по ст. 191 Уголовного Кодекса Украины, а доказательства НАБУ и САП назвала недостоверными, ненадлежащими и недопустимыми.

Одним из основных аргументов Антикоррупционной прокуратуры является то, что финансовая способность государственного акционерного общества была поставлена ​​под угрозу на фоне активных боевых действий на Востоке в 2014-2015 гг. Впрочем, адвокаты фигурантов дела отмечают, что САП должна заинтересоваться состоянием ГПЗКУ сейчас, 6 лет спустя.

Компания находится на грани банкротства и может объявить дефолт, чем активирует государственную гарантию кредита от китайского госбанка на 1,5 млрд долларов.