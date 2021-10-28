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ВАКС продемонстрировал беспристрастность и профессионализм в деле "Роттердам+", - нардеп

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Киев, Четверг 28 октября 2021 14:07
ВАКС продемонстрировал беспристрастность и профессионализм в деле "Роттердам+", - нардеп Фото: ВАКС продемонстрировал беспристрастность в деле " Роттердам+ "(Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) во время рассмотрения дела "Роттердам+" доказал, что способен принимать взвешенные, юридически безупречные и главное - справедливые решения несмотря на чрезвычайную заполитизированность дела, популизм и массированную пропаганду.

Об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко в блоге на "Интерфакс".

"Несколько недель назад Высший антикоррупционный суд закончил рассмотрение этого дела, продемонстрировав абсолютную беспристрастность и профессионализм. Все заседания, а их было более, чем 15, проходили в прямом эфире. Была допущена пресса, все желающие могли прийти в суд и выслушать аргументы сторон. Каждый участник процесса имел неограниченную возможность высказать свою позицию и предоставить свои доказательства. 27 томов дела в прямом эфире зачитывали и исследовали следственный судья, прокурор и адвокаты", - отметил нардеп.

Нардеп подчеркнул, что "Роттердам+" - лишь один из многочисленных примеров успешной работы ВАКС.

ВАКС, по словам Наливайченко, остается единым антикоррупционным органом, созданным после Революции Достоинства для преодоления коррупции, который все еще имеет доверие значительной части общества.

"Очевидно, что несколько лет массированной пропаганды и большая политическая составляющая разделили общество в отношении к формуле "Роттердам+". Об этой формуле украинцы слышали в основном с экранов олигархических телеканалов, которые принадлежат владельцам крупных энергоемких предприятий. По стечению обстоятельств именно эти олигархи стали заказчиками, основными идеологами "Роттердам+" и единственными, кто оспаривал закрытие дела в суде. Однако именно открытый и прозрачный процесс в ВАКС позволил если не полностью снять, то хотя бы ослабить противоречия", - подытожил Наливайченко.

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления.

Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни ущерба от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.

13 октября 2021 года ВАКС подтвердил законность и обоснованность решения о закрытии дела "Роттердам+".

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Роттердам+ Антикоррупционный суд
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