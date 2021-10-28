ru ua
Чт, 28 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

ВАКС продемонстрував неупередженість і професіоналізм у справі "Роттердам+", - нардеп

Новость на русском →
Київ, Четвер 28 жовтня 2021 14:07
ВАКС продемонстрував неупередженість і професіоналізм у справі "Роттердам+", - нардеп Фото: ВАКС продемонстрував неупередженість у справі "Роттердам+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) під час розгляду справи "Роттердам+" довів, що здатен ухвалювати зважені, юридично бездоганні і головне - справедливі рішення попри надзвичайну заполітизованість справи, популізм і масовану пропаганду.

Про це заявив народний депутат Валентин Наливайченко в блозі на "Інтерфакс".

"Кілька тижнів тому Вищий антикорупційний суд закінчив розгляд цієї справи, продемонструвавши абсолютну неупередженість і професіоналізм. Усі засідання, а їх було більш, ніж 15, відбувалися в прямому ефірі. Була допущена преса, всі бажаючі могли прийти до суду і вислухати аргументи сторін. Кожен учасник процесу мав необмежену можливість висловити свою позицію і надати свої докази. 27 томів справи в прямому ефірі зачитували і досліджували слідчий суддя, прокурор і адвокати", - зазначив нардеп.

Нардеп наголосив, що "Роттердам+" - лише один з численних прикладів успішної роботи ВАКС.

ВАКС, за словами Наливайченка, залишається єдиним антикорупційним органом, створеним після Революції Гідності задля подолання корупції, який все ще має довіру значної частини суспільства.

"Очевидно, що кілька років масованої пропаганди і велика політична складова розділили суспільство в ставленні до формули "Роттердам+". Про цю формулу українці чули здебільшого з екранів олігархічних телеканалів, які належать власникам великих енергоємних підприємств. За збігом обставин саме ці олігархи стали замовниками, основними ідеологами "Роттердам+" і єдиними, хто оскаржував закриття справи в суді. Однак саме відкритий і прозорий процес у ВАКС дозволив якщо не повністю зняти, то бодай ослабити протиріччя", - підсумував Наливайченко.

Нагадаємо, справу "Роттердам+" було закрито Спеціалізованої антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину.

Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.

13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи "Роттердам+".

Читайте РБК-Україна в Google News
Роттердам+ Антікоррупційний суд
NEWS
На максимумі за всіма показниками. Чи введуть в Україні тотальний локдаун
На максимумі за всіма показниками. Чи введуть в Україні тотальний локдаун
DAILY
Мстислав Банік, "Дія": Українцям не варто боятися "цифрового рабства"
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Мстислав Банік, "Дія": Українцям не варто боятися "цифрового рабства"