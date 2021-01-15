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ВАКС поручил вернуть дело Татарова детективам НАБУ

Киев, Пятница 15 января 2021 16:53
ВАКС поручил вернуть дело Татарова детективам НАБУ
Фото: Олег Татаров (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) поручил вернуть дело Олега Татарова - замглавы Офиса президента - детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). В конце декабря дело было передано на расследование в СБУ.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ.

Сообщается, что по решению суда от 13 января генпрокурор Ирина Венедиктова обязана рассмотреть ходатайство о передаче дела назад в НАБУ. В решении говорится, что в деле фигурирует экс-нардеп и застройщик Максим Микитась который якобы передавал взятку.

"Следовательно, уголовное правонарушение по ч.3 ст.369 совершено народным депутатом Украины и, согласно ст. 216 УПК Украины, может быть расследовано только детективами НАБУ", - отметили в бюро.

Также сообщается, что директор бюро Артем Сытник уже обратился в Офис генпрокурора с постановлением об истребовании дела Татарова.

Напомним, Татарову объявили подозрение в причастности к коррупции. По данным следствия, он на должности топ-чиновника строительной компании "УкрБуд" мог быть причастен к предоставлению взятки. Антикоррупционные органы просили арестовать его с возможностью выхода под залог на 10 млн гривен, однако после того, как дело передали СБУ, прокурор отозвал ходатайство об аресте.

Также в Офисе генпрокурора заявили, что подозрение Татарову объявили с нарушениями.

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