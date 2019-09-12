В ВАКС уже передали почти 200 дел

В Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) передали 197 дел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ВАКС.

Сообщается, что в течение дня ВАКС получил 65 процессуальных документов.

"В течение дня мы получили 65 процессуальных документов, а по

первый трудовую неделю (с 5 по 11 сентября включительно) их поступило 197", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная рада Украины будет голосовать за законопроект об изменениях в законе о Высшем антикоррупционном суде во втором чтении следующего пленарного вторника, 17 сентября.

РБК-Украина сообщало, что Верховная рада планирует внести изменения закона о Высшем антикоррупционном суде, который парламент принял за основу в первом чтении. За принятие законопроекта проголосовали 345 парламентариев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). Так, на сайте был зарегистрирован законопроект под №1025. Глава государства определил его как неотложный. Также предусмотрено, что в ВАКС передаются все уголовные дела, досудебное расследование в которых завершено прокурорами САП и судебное разбирательство которых судами первой, апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда.