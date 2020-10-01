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ВАКС отстранил от должности главу Государственной судебной администрации

Киев, Четверг 01 октября 2020 11:23
ВАКС отстранил от должности главу Государственной судебной администрации
Фото: Зеновий Холоднюк (pep.org.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отстранил от должности главы Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка. Он проходит подозреваемым по делу экс-главы Окружного административного суда города Киева Павла Вовка.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

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Опубліковано Вищий антикорупційний суд Середа, 30 вересня 2020 р.

Его отстранили до 1 декабря 2020 года.

"Ходатайство детектива об отстранении от должности - удовлетворить. Отстранить Холоднюка Зиновия Васильевича от должности главы Государственной судебной администрации на два месяца, то есть до 1 декабря", - объявила судья.

Правоохранители просили отстранить Холоднюка от должности из-за возможности препятствования следствию, незаконного влияния на свидетелей, специалистов, искажения или уничтожения вещей и документов.

Напомним, главе Окружного административного суда Киева инкриминируют попытку захвата власти, а также влияние на Высшую квалификационную комиссию судей.

Кроме судей ОАСК фигурантами дела стали глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк и четверо юристов: Ростислав Кравец, Александр Кротюк, Сергей Остапец и Николай Сирош.

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