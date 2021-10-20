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ВАКС окончательно подтвердил законность и обоснованность "Роттердам+", - адвокат

Автор: Наталия Гурковская

Высший антикоррупционный суд в очередной раз подтвердил, что формула "Роттердам+" была законной и обоснованной и никоим образом не противоречила интересам государства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката стороны защиты Артема Трекке.

"Несмотря на сложность и резонансность дела, манипулятивные действия со стороны жалобщиков, суд принял законное и обоснованное решение по результатам объективного и полного рассмотрения дела", - отметил Трекке.

Адвокат отметил, что ВАКС, исследовав 27 томов дела, подтвердил выводы прокурора об отсутствии убытков или ущерба от действия формулы.

"Не получив доказательств причинения вреда вследствие ее действия, и с учетом срока досудебного расследования, делает невозможным получение каких-либо дополнительных материалов, прокурор не мог принять другое решение. С этим согласилась и судья, проверив законность действий процессуального руководителя и выслушав доводы всех участников дела, приняла целевое, обоснованное и законное решение, которым отказала в удовлетворении жалоб", - добавил Трекке.

Ранее сообщалось, что 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

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