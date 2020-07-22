ВАКС обвиняют в нарушении международных правозащитных норм и прав человека

Фото: Здание Высшего антикоррупционного суда (РБК-Украина)

Некоторые решения ВАКС могут быть отменены в Верховном суде или Европейском суде по правам человека

Высший антикоррупционный суд вместо борьбы с топ-коррупционерами нарушает международные правозащитные нормы и права человека. Уровень доверия к ВАКСу, который был высоким еще год назад, может упасть, как только европейские партнеры, и, в первую очередь ЕСПЧ, займут жесткую позицию относительно действий отдельных судей.

Об этом говорится в статье "Что не так с Антикоррупционным судом" на сайте "Главком".

Как отмечает издание, из-за нарушения закона некоторыми судьями ВАКС - их решения будут поставлены под сомнение и могут быть отменены в Верховном суде или Европейском суде по правам человека. Кроме того, такие действия части судей ВАКС подрывают остатки доверия к судебной системе.

"Несколько недель назад Европейский суд по правам человека не позволил НАБУ и САП привлечь бывшего народного депутата Георгия Логвинского к уголовной ответственности, ссылаясь на политическую мотивированность и заангажированность ВАКС в принятии решения о разрешении на проведение следственных действий. В Европейском суде считают, что в НАБУ действовали с нарушением принципов беспристрастного расследования и международного права", - отмечает издание.

Похожую ситуацию описывают правозащитники и в "деле Бахматюка".

Речь идет о решении, которое приняла судейская коллегия ВАКС, и которое полностью противоречило предыдущим решением этого же суда при аналогичных обстоятельствах. Все представления от НАБУ в ВАКС по делу Писарука и Бахматюка попадают к одной и той же тройки судей, несмотря на то, что в Украине действует автоматическое распределение судебных дел между судьями.

"Некоторые судьи, несмотря на решение европейских коллег, продолжают нарушать законодательство. Так, председательствующая судья Леся Федорак и коллегия в составе Игоря Строгого и Виктора Маслова фактически лишили фигурантов "дела Мартыненко" права на защиту, угрожая адвокатам во время слушания дела и всячески поддерживая сторону обвинения", - говорится в публикации.

По словам стороны защиты, НАБУ давит на этих судей, чтобы они приняли не правовое, а политическое решение. "Но любое незаконное решение будет отменено в высших инстанциях и станет пятном на мантиях Леси Федорак и двух ее коллег", - заявили адвокаты.

Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины было создано почти год назад за бюджетные деньги как суд, который будет рассматривать исключительно "коррупционные дела".

За время работы, а именно с 5 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года Высший антикоррупционный суд вынес приговоры в отношении трех адвокатов, двух судей, двух экс-нардепов, руководителя государственного предприятия и депутата местного совета.