ВАКС звинувачують в порушенні міжнародних правозахисних норм та прав людини

Фото: Будівля Вищого антикорупційного суду (РБК-Україна)

Деякі рішення ВАКС можуть бути скасовані у Верховному суді чи Європейському суді з прав людини

Вищий антикорупційний суд замість боротьби з топ-корупціонерами порушує міжнародні правозахисні норми та права людини. Рівень довіри до ВАКСу, який був високим ще рік тому, може впасти, як тільки європейські партнери, і, в першу чергу ЄСПЛ, займуть жорстку позицію щодо дій окремих суддів.

Про це йдеться в статті "Що не так з Антикорупційним судом" на сайті "Главком".

Як зазначає видання, через порушення закону деякими суддями ВАКС - їхні рішення будуть поставлені під сумнів і можуть бути скасовані у Верховному суді чи Європейському суді з прав людини. Крім того, такі дії частини суддів ВАКС підривають рештки довіри до судової системи.

"Декілька тижнів тому Європейський суд із прав людини не дозволив НАБУ та САП притягнути колишнього народного депутата Георгія Логвинського до кримінальної відповідальності, посилаючись на політичну вмотивованість та заангажованість ВАКС у прийнятті рішення про дозвіл на проведення слідчих дій. У Європейському суді вважають, що у НАБУ діяли з порушенням принципів неупередженого розслідування та міжнародного права", - зазначає видання.

Схожу ситуацію описують правозахисники й в "справі Бахматюка".

Мова йде про рішення, яке прийняла суддівська колегія ВАКС, і яке повністю протирічило попереднім рішенням цього ж суду за аналогічних обставин. Всі подання від НАБУ у ВАКС по справі Писарука і Бахматюка потрапляють до однієї і тієї ж трійки суддів, попри те, що в Україні діє автоматичний розподіл судових справ між суддями.

"Деякі судді, попри рішення європейських колег, продовжують порушувати законодавство. Так, головуюча суддя Леся Федорак та колегія у складі Ігоря Строгого та Віктора Маслова фактично позбавили фігурантів "справи Мартиненка" права на захист, погрожуючи адвокатам під час слухання справи та усіляко підтримуючи сторону обвинувачення", - йдеться в публікації.

За словами сторони захисту, НАБУ тисне на цих суддів, аби вони ухвалили не правове, а політичне рішення. "Але будь-яке незаконне рішення буде скасоване у вищих інстанціях і стане плямою на мантіях Лесі Федорак та двох її колег", - заявили адвокати.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України було створено майже рік тому за бюджетні гроші як суд, який розглядатиме виключно "корупційні справи".

За час роботи, а саме з 5 вересня 2019 року по 30 червня 2020 року Вищий антикорупційний суд ухвалив вироки щодо трьох адвокатів, двох суддів, двох екс-нардепів, керівника державного підприємства та депутата місцевої ради.