ВАКС объединит дело Мартыненко с другим эпизодом по "Энергоатому"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) объединит дело экс-нардепа Николая Мартыненко, который фигурирует в хищениях на "Энергоатоме" и ВостГОКе, с другим уголовным производством. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ВАКС в Facebook.

Сообщается, что сегодня коллегия ВАКС передала другой коллегии уголовное производство по обвинению Мартыненко и других причастных к делу о хищении средств "Энергоатома" и ВостГОКа для объединения с другим уголовным делом.

Отметим, в суде находится еще одно дело по обвинению в пособничестве в отношении двух человек, которые также проходят по делу о хищении на "Энергоатоме" и ВостГОКе.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила обвинительный акт по делу Мартыненко еще весной 2019 года.

В апреле 2017 года бывшему нардепу вручили подозрение в растрате средств ВостГОКа, после чего его задержали детективы НАБУ. В декабре ему объявили окончательное подозрение в отмывании денег и получении взятки, однако уже в январе 2018 года Соломенский райсуд Киева отказался продлевать возложенные на него обязательства и ограничения.