ВАКС избирает меру пресечения Труханову: онлайн

Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения главе Одесского городского совета Геннадию Труханову. Он проходит подозреваемым по делу о присвоении земли в Одессе.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию суда.
6 октября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову и ряду должностных лиц города в рамках расследования уголовного производства.
Потом детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной громады Одессы на 689 млн грн и легализации незаконно полученных доходов.
В частности, подозрения объявили: