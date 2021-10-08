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ВАКС избирает меру пресечения Труханову: онлайн

Автор: Анастасия Рокитна

Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения главе Одесского городского совета Геннадию Труханову. Он проходит подозреваемым по делу о присвоении земли в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию суда.

Что известно о деле

6 октября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову и ряду должностных лиц города в рамках расследования уголовного производства.

Потом детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной громады Одессы на 689 млн грн и легализации незаконно полученных доходов.

В частности, подозрения объявили:

  • одесскому бизнесмену Владимиру Галантернику,
  • экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко,
  • директору департамента Одесского городского совета Алексею Спектору.
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Геннадий Труханов