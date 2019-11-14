ВАКС избирает меру пресечения экс-заместителю главы НБУ

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение избрания меры пресечения бывшему первому заместителю главы Нацбанка Александру Писаруку в деле завладения 1,2 млрд грн кредита. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Отметим, что Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивает на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в 30 млн гривен.

Напомним, НАБУ объявило о подозрении главе "Райффайзен Банка Аваль" и бывшему первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку. Кроме Писарука подозрение было объявлено еще 7 лицам, причастным к завладению стабилизационного кредита Нацбанка. Следствие установило, что к завладению средств НБУ могут быть причастны более 15 человек.

"Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка Украины, ПАО "Виэйби Банк" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "Виэйби Банк". Предварительно действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины", - отметили в НАБУ.

РБК-Украина писало, что правление Национального банка Украины выразило возмущение вручением подозрения правоохранительными органами Александру Писаруку, бывшему первому заместителю главы НБУ.