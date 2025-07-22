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ВАКС не допустив Дубневича до участі у власній справі: юрист вказав на порушення права на захист

Вівторок 22 липня 2025 12:01
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ВАКС не допустив Дубневича до участі у власній справі: юрист вказав на порушення права на захист Фото: ВАКС не допустив Дубневича до участі у власній справі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

У Вищому антикорупційному суді (ВАКС) розгортається ситуація, яку правники називають прецедентом: народному депутату Ярославу Дубневичу, обвинуваченому у заволодінні понад 2,1 млрд грн, відмовляють у дистанційній участі в судовому засіданні, попри його бажання долучитися до процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку юриста Володимира Богатиря.

Йдеться про так звану "газову справу" - слідство тривало понад вісім років, а матеріали налічують понад 350 томів. Проте вже на етапі підготовчого засідання ВАКС відмовив у допуску обвинуваченого до участі в режимі відеоконференції.

"Феміда сама не хоче бачити обвинуваченого. Створюється прецедент порушення принципу favor defensionis - сприяння захисту, як основоположного елементу справедливого судочинства", - зазначає Богатир.

За його словами, хоча Дубневич був підключений до засідання онлайн, суд вирішив не допустити його до процесу через відсутність офіційного підтвердження місця перебування. Водночас, в іншому провадженні в тому ж суді депутат бере участь у слуханнях дистанційно - без вимог про надання адреси чи підтверджень з-за кордону.

"Така непослідовність суперечить принципу рівності сторін (equality of arms) та може вказувати на вибіркове застосування норм", - підкреслив юрист.

Богатир нагадав, що законодавство не передбачає обов’язку повідомляти суд про місце перебування або ставати на консульський облік для участі у засіданні дистанційно. Більше того, КПК дозволяє використовувати відеозв’язок у разі воєнного стану або коли обвинувачений зацікавлений у розгляді справи.

"В такій ситуації наявна згода особи, її технічна присутність та бажання брати участь. Відмова у доступі до власної справи без правових підстав - це грубе порушення права на захист", - зазначає Богатир.

Юрист також наголошує на відповідності дій ВАКС міжнародному праву. Зокрема, Європейський суд з прав людини неодноразово вказував, що відсутність обвинуваченого на засіданні допустима лише у разі його свідомої і недвозначної відмови від участі. Проте у справі Дубневича, за словами адвоката, ситуація протилежна - обвинувачений виявляє бажання брати участь, але його усувають з процесу.

"Справа Дубневича демонструє, як сучасні технічні можливості можуть використовуватись не для розширення доступу до правосуддя, а навпаки - для його обмеження", - резюмував Богатир.

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