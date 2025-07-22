ВАКС не допустил Дубневича к участию в собственном деле: юрист указал на нарушение права на защиту

В Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) разворачивается ситуация, которую юристы называют прецедентом: народному депутату Ярославу Дубневичу, обвиняемому в завладении более 2,1 млрд грн, отказывают в дистанционном участии в судебном заседании, несмотря на его желание присоединиться к процессу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку юриста Владимира Богатыря.

Речь идет о так называемом "газовом деле" - следствие длилось более восьми лет, а материалы насчитывают более 350 томов. Однако уже на этапе подготовительного заседания ВАКС отказал в допуске обвиняемого к участию в режиме видеоконференции.

"Фемида сама не хочет видеть обвиняемого. Создается прецедент нарушения принципа favor defensionis - содействие защите, как основополагающего элемента справедливого судопроизводства", - отмечает Богатырь.

По его словам, хотя Дубневич был подключен к заседанию онлайн, суд решил не допустить его к процессу из-за отсутствия официального подтверждения места пребывания. В то же время, в другом производстве в том же суде депутат участвует в слушаниях дистанционно - без требований о предоставлении адреса или подтверждений из-за границы.

"Такая непоследовательность противоречит принципу равенства сторон(equality of arms) и может указывать на выборочное применение норм", - подчеркнул юрист.

Богатырь напомнил, что законодательство не предусматривает обязанности сообщать суду о месте пребывания или становиться на консульский учет для участия в заседании дистанционно. Более того, УПК позволяет использовать видеосвязь в случае военного положения или когда обвиняемый заинтересован в рассмотрении дела.

"В такой ситуации имеется согласие лица, его техническое присутствие и желание участвовать. Отказ в доступе к собственному делу без правовых оснований - это грубое нарушение права на защиту", - отмечает Богатырь.

Юрист также отмечает соответствие действий ВАКС международному праву. В частности, Европейский суд по правам человека неоднократно указывал, что отсутствие обвиняемого на заседании допустимо только в случае его сознательного и недвусмысленного отказа от участия. Однако в деле Дубневича, по словам адвоката, ситуация противоположная - обвиняемый изъявляет желание участвовать, но его отстраняют от процесса.

"Дело Дубневича демонстрирует, как современные технические возможности могут использоваться не для расширения доступа к правосудию, а наоборот - для его ограничения", - резюмировал Богатырь.