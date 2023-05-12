"Вагнерівці" на ТОТ гвалтують місцевих і грабують: місцева "влада" не може з ними справитися

"Найманці Пригожина продовжують тероризувати цивільне населення на ТОТ. Вони викрадають автівки, гвалтують місцевих та влаштовують п’яні дебоші. На фоні цього, так звані російської правоохоронці не можуть справитися з найманцями, які їм не підконтрольні", - йдеться в повідомленні.

За даними ЦНС, ні завезена з території РФ "прокуратура", ні нацгвардійці не мають впливу на "вагнерівців".

"Зростання злочинів збоку найманців пов’язана із загостренням конфлікту між Шойгу (глава Міноборони РФ - ред.) та Пригожиним (засновник ПВК "Вагнера"). Останній намагається дестабілізувати ситуацію в регіонах, аби підірвати довіру Кремля до Шойгу", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно два представники ПВК "Вагнера" зізналися у масових вбивствах дітей на окупованих територіях.

Також ми почали, що військовослужбовці Збройних сил РФ влаштували бійку з представниками ПВК "Вагнера" через те, що не змогли з'ясувати, хто винний в невдачах на полі бою.

Додамо, у Росії зростає конкуренція між Міністерством оборони та ПВК "Вагнера".

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