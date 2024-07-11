Вагабов: якщо не побудуємо архітектуру оборонних закупівель зараз, залишимось з дефіцитом зброї

Аби потреби підрозділів оперативно закривались, слід побудувати інфраструктуру і структуру закупівель, визначитися з повноваженнями і відповідальністю учасників процесу, налагодити комунікацію з виробниками. На його думку, АОЗ виявилось неспроможним виконати цю роботу за два роки свого існування.

"У нас було достатньо часу і можливостей це зробити, але, на жаль, ця робота досі виконана лише частково", - написав Вагабов.

Він зауважив, що спеціалісти АОЗ повинні мати контакти на ринку з доброчесними виробниками, фахівцями, керівниками оборонних відомств. Це виключає необхідність залучати посередників і відповідно знижує корупційні ризики та ризики зриву контрактів.

Бути спроможними провести "філігранну дипломатично-бюрократичну роботу", коли потрібне озброєння знаходиться у політично складних для України державах. Їм необхідно розумітися на транзитних та експортних процедурах. Базова вимога до працівників АОЗ – знати матеріальну частину, володіти іноземними мовами виробників і постачальників.

Одразу після створення АОЗ, необхідно було синхронізувати агенцію з усіма існуючими органами і підрозділами, а також затвердити організаційну структуру та упорядкування процедур (закупівель, перевірки контрагентів та співробітників на наявність конфлікту інтересів).

"Без цього маємо дисконект у роботі з Генштабом та Міноборони, затримки в постачанні, корупційні ризики. Без чіткої структури немає порядку та аудиту рішень, а це створює ризики неефективного використання державних ресурсів,, - заяивив експерт.

Вагабов також наголосив на необхідності контакту АОЗ з вітчизняними виробниками зброї. Виробники повинні мати уявлення про те, на які види озброєнь і типи БПЛА очікують Міноборони та ЗСУ. Без цих даних підприємці стикаються з кризою ліквідності фінансів.

"Ця інформація належить до державної таємниці, але можна знайти компроміс. Можна дати частковий доступ підприємцям, які пройшли спецперевірку, або дати виробникам загальні гайдлайни за типами озброєнь та БПЛА, які потрібні війську", - додав він.

На думку Вагабова, АОЗ також має налагодити якісні комунікації з бізнесом: створити аналітичний підрозділ, який би збирав, аналізував та адаптував гайдлайни й архітектуру всіх видів озброєнь, БПЛА та боєприпасів у співпраці з Генштабом.

"За умови виконання всіх перелічених пунктів ми зможемо приборкати хаос і системно розвивати вітчизняний ринок озброєнь, прозоро та ефективно використовувати бюджетне фінансування, вчасно і в повному обсязі забезпечувати оборонців сучасними засобами ураження", - підкреслив Вагабов.