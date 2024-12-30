Вага не важлива: в "Укрпошті" розкрили тарифи на посилки у 2025 році

З 2025 року "Укрпошта" запроваджує нову систему тарифікації для внутрішніх посилкових відправлень. Тепер вартість пересилання залежатиме від об’єму посилки, а не від її ваги.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрпошту".
У компанії зазначають, що такий підхід, поширений серед міжнародних поштових гігантів, як-от FedEx і UPS, впроваджується вперше на ринку поштових послуг України.
Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський пояснив, що розрахувати вартість відправлення можна буде у додатку, який компанія запускає у 2025 році.
"Рахувати просто: або наша тара, і ви одразу знаєте, скільки, або просто множите довжину x висоту x ширину і дивитеся на табличку з тарифами. Вага не важлива. Ще раз – лише обʼєм, а не обʼємна вага. А пакування – вдвічі дешевше, ніж деінде", – зазначає Смілянський.
Вартість посилок розраховуватиметься за об’ємом. Вага посилки враховуватиметься лише для контролю безпеки та відповідності технологічним процесам. Максимальна вага однієї посилки – 30 кг. Важчі відправлення обслуговуватимуться за тарифами палетних перевезень.
Також будуть доступні два тарифні плани:
Крім того, в "Укрпошті" розповідають, що у 2024 році вдалося завершити автоматизацію сортувальних ліній. Саме це дозволило впровадити нові тарифи на відправку посилок.
"Тариф не залежить від ваги, тож відправляти можна більше за тією ж ціною. Вісім рівнів тарифів гарантують чесність: тепер не треба платити за 10 кг, коли посилка важить всього 3 кг, чи за 30 кг, коли вона важить всього 11 кг. А найнижчі тарифи на ринку залишаються незмінними", – йдеться у повідомленні компанії.
Раніше РБК-Україна писало, що з 1 січня 2025 року "Укрпошта" запроваджує новий підхід до тарифікації внутрішніх посилкових відправлень. Тариф можна буде розрахувати за стандартними коробками, які пропонує компанія, або за власними коробками, що мають відповідати визначеним вимогам. Максимальна вага посилки залишиться обмеженою до 30 кг.
Зазначимо, Новий рік 2025 стане вже третім, який українці зустрічатимуть в умовах повномасштабної війни. Через дію воєнного стану офіційні святкові та додаткові вихідні в Україні залишаються скасованими. РБК-Україна з’ясувало, як працюватимуть "Нова пошта", "Укрпошта", "ПриватБанк" та "Ощадбанк" у вівторок, 31 грудня 2024 року, та в середу, 1 січня 2025 року.
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