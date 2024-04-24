В'їзд до Венеції стане платним: для кого і скільки коштуватиме

Після багатьох років розробки в четвер Венеція таки почне стягувати плату за в'їзд до міста. За даними видання, Венеція стане першим великим містом у світі, яке прийме таку ініціативу.

Чому вводиться плата за в'їзд

За словами радника міста з питань туризму Сімоне Вентуріні, Венеція "прив’язалася" до масового туризму в 1960-х роках, і з того часу кількість відвідувачів зросла до такого рівня, що в найактивніші періоди року вона приваблює в середньому 40 000 людей на день.

Мер Венеції Луїджі Бруньяро сказав, що хоче знову зробити Венецію "придатною для життя", адже наразі підвищена туристична активність чинить тиск на крихку лагуну та відштовхує жителів від головного острова.

Однак останній поштовх до нововведення стався після того, як минулого року ЮНЕСКО пригрозила внести Венецію до свого списку об’єктів спадщини, які перебувають під загрозою, посилаючись на масовий туризм і підвищення рівня води через зміну клімату.

Скільки коштує і хто повинен платити

Плата за доступ до Венеції коштує 5 євро. Хоча, коли ця ідея була запропонована вперше, ціна досягала 10 євро.

Платити потрібно лише одноденним туристам. Мешканці, пасажири, студенти та діти до 14 років звільнені від оплати, а також туристи, які залишаються на ніч.

Критики схеми своєю чергою кажуть, що 5 євро навряд чи відлякують багатьох людей.

Наскільки серйозні штрафи за несплату

За даними видання штрафи коливаються від 50 до 300 євро.

"Не хвилюйтеся, нікого не заарештують за несплату збору", - сказав речник ради.