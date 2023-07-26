У в’язницях Еквадору масові бунти: загинуло 18 людей, майже 100 охоронців взяли в полон

Сутички почались в суботу у одній з найбільш небезпечних в'язниць країни Penitenciaría del Litoral, що у місті Гуаякіль. Ув'язнені використовували навіть вогнепальну зброю та вибухові пристрої.

Крім цього, бунти вирують і в 13 інших в'язницях - там взяли в полон 96 правоохоронців, а ув'язнені оголосили голодування, вимагаючи покращення санітарних умов та харчування.

"На даний момент підтверджено смерть 18 ув'язнених після зіткнень, зареєстрованих із суботи. Постраждали 10 людей, в тому числі один поліцейський", - повідомила прокуратура країни.

У відповідь на це президент Еквадору Гільєрмо Лассо оголосив надзвичайний стан у в’язницях країни на 60 днів і дозволив збройним силам відновити контроль над місцями позбавлення волі.

Бунти в тюрмах

У в'язниці Penitenciaría del Litoral бунти відбуваються доволі часто. Так, в 2021 році там загинуло 119 ув'язнених, а в квітні 2023 - 12, ще троє отримали поранення.

Масовий бунт також стався і У в'язниці неподалік столиці Гондурасу - тоді було вбито щонайменше 41 жінку, деякі з них згоріли живцем.

Найбільша тюремна катастрофа за століття також сталася у Гондурасі у 2012 році у в'язниці Комаягуа, де внаслідок пожежі загинув 361 ув'язнений. Більшість жертв не було звинувачено чи засуджено за злочин.

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