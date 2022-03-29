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"В условиях войны это невозможно": Корниенко пояснил слова Зеленского о референдуме

Новина українською →
Вторник 29 марта 2022 05:35
"В условиях войны это невозможно": Корниенко пояснил слова Зеленского о референдуме Фото: первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко прокомментировал слова президента Владимира Зеленского в интервью российским СМИ относительно проведения референдума по поводу гарантий безопасности и внесении изменений касательно статуса Украины. Нардеп подчеркнул, что такое возможно уже после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя спикера ВРУ в эфире программы "Настоящее время".

"В условиях войны (проводить референдум, - Ред.) - никак. И у нас есть в законодательстве запрет этого. Я бы говорил о том, что когда наш президент говорит о референдуме, он говорит о том, что решения, связанные с изменениями тех или иных геополитических вещей для Украины, участие в тех или иных военно-политических блоках - то это должен подтвердить украинский народ. Чтобы это была воля не только политиков, политических элит, но и граждан", - рассказал Корниенко.

Нардеп от "Слуги народа" напомнил, что во время войны нельзя проводить ни референдумы, ни выборы - это прямо указывается в Конституции, в украинском законодательстве.

Так, уже в мирное время можно достаточно быстро запустить инструмент референдума, хотя сейчас еще много организационных вопросов, связанным с большим количеством перемещенных лиц внутри страны и за рубеж.

"Тут основная проблема, о которой сказал президент, что невозможно гарантировать прозрачные выборы, референдумы, любые демократические процессы, когда у тебя в стране находятся чужие войска. Самое важное - пройти первый этап. Их не должно быть в Украине. И тогда можно заниматься политическим регулированием", - заявил Корниенко.

Говоря о возможности компромиссов при заключении соглашений с РФ о прекращении огня вице-спикер парламента подчеркивает - вряд ли украинцы пойдут на какие-либо уступки РФ после совершенного оккупантами.

"Это непростой сейчас вопрос... Не может быть никаких уступок, ультиматумов, после всего, что Россия натворила на территории Украины за этот месяц... Но мы понимаем, что дипломатическая составляющая все равно должна быть", - говорит политик.

Видео: Александр Корниенко высказался о возможности проведения референдума, условиях прекращения огня и окончании российско-украинской войны

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что никакого договора и референдума не может быть, пока российские войска будут находиться на территории Украины.

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