В Одессу прибыл американский сухогруз с военным снаряжением для ВСУ

Вечером в среду, 24 марта, в порт Одессы зашел американский сухогруз Ocean Glory. Он доставил 350 тонн военного снаряжения для Вооруженных сил Украины.

По информации издания, судно доставило также из США в Украину 35 армейских внедорожников HMMWV, которые использует американская армия. Ожидается, что разгрузка военного оборудования продлится до завтра.

Также известно, что 22 марта Ocean Glory заметили в проливе Босфор. Сухогруз, работающий по контракту с командованием морских перевозок США, направлялся из Чарльстона в Одессу.

Отмечается, что сухогруз Ocean Glory специализируется на военных перевозках. Построен в 2015 году, длина 171 метр, ширина 25 метров, дедвейт около 20 тысяч тонн.