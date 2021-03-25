В Одессу прибыл американский сухогруз с военным снаряжением для ВСУ
Вечером в среду, 24 марта, в порт Одессы зашел американский сухогруз Ocean Glory. Он доставил 350 тонн военного снаряжения для Вооруженных сил Украины.
По информации издания, судно доставило также из США в Украину 35 армейских внедорожников HMMWV, которые использует американская армия. Ожидается, что разгрузка военного оборудования продлится до завтра.
Также известно, что 22 марта Ocean Glory заметили в проливе Босфор. Сухогруз, работающий по контракту с командованием морских перевозок США, направлялся из Чарльстона в Одессу.
Отмечается, что сухогруз Ocean Glory специализируется на военных перевозках. Построен в 2015 году, длина 171 метр, ширина 25 метров, дедвейт около 20 тысяч тонн.
Напомним, ранее сообщалось, что новая администрация США готова развивать экономическую и военную поддержку Украины. Америка готова предоставить Украине летальное оружие.
Кроме того, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Соединенные Штаты останутся непоколебимы в своей поддержке Украины во время работы новой администрации президента Джо Байдена.