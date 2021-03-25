В Одесу прибув американський суховантаж з військовим спорядженням для ЗСУ

Увечері в середу, 24 березня в порт Одеси зайшов американський суховантаж Ocean Glory. Він доставив 350 тонн військового спорядження для Збройних сил України.

За інформацією видання, судно доставило також з США в Україну 35 армійських позашляховиків HMMWV, які використовує американська армія. Очікується, що розвантаження військового обладнання триватиме до завтра.

Також відомо, що 22 березня Ocean Glory помітили в протоці Босфор. Суховантаж, який працює за контрактом з командуванням морських перевезень США, прямував з Чарльстона в Одесу.

Наголошується, що суховантаж Ocean Glory спеціалізується на військових перевезеннях. Побудований у 2015 році, довжина 171 метр, ширина 25 метрів, дедвейт близько 20 тисяч тонн.