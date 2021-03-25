ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Одесу прибув американський суховантаж з військовим спорядженням для ЗСУ

Новость на русском → Одеса, Четвер 25 березня 2021 19:17
В Одесу прибув американський суховантаж з військовим спорядженням для ЗСУ Фото: суховантаж Ocean Glory (marinetraffic.com by Max Wei)
Автор: Андрій Козловський

Увечері в середу, 24 березня в порт Одеси зайшов американський суховантаж Ocean Glory. Він доставив 350 тонн військового спорядження для Збройних сил України.

Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

За інформацією видання, судно доставило також з США в Україну 35 армійських позашляховиків HMMWV, які використовує американська армія. Очікується, що розвантаження військового обладнання триватиме до завтра.

Також відомо, що 22 березня Ocean Glory помітили в протоці Босфор. Суховантаж, який працює за контрактом з командуванням морських перевезень США, прямував з Чарльстона в Одесу.

Наголошується, що суховантаж Ocean Glory спеціалізується на військових перевезеннях. Побудований у 2015 році, довжина 171 метр, ширина 25 метрів, дедвейт близько 20 тисяч тонн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нова адміністрація США готова розвивати економічну та військову підтримку України. Америка готова надати Україні летальна зброю.

Крім того, тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що Сполучені Штати залишаться непохитними у своїй підтримці України під час роботи нової адміністрації президента Джо Байдена.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство зброя
NEWS
Китайський CoronaVac доставлять в Україну вже сьогодні: що відомо про вакцину
Китайський CoronaVac доставлять в Україну вже сьогодні: що відомо про вакцину
DAILY
Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"