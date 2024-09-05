UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У в. о. мера Чернігова проходять обшуки, - джерела

Фото: обшуки у в. о. мера Чернігова Ломаки проводить поліція 5 вересня (соцмережі)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

Поліція проводить обшуки у виконувача обов'язки мера Чернігова Олександра Ломаки. Справа стосується незаконного виділення землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Так, зранку 5 вересня правоохоронці прийшли з обшуками до виконувача обов'язки мера Чернігова Олександра Ломаки.

РБК-Україна стало відомо, що справа стосується незаконного виділення землі під АЗС. З джерел в правоохоронних органах відомо і те, що планується оголошення ряду підозр.

 

Обшуки у в. о. мера Чернігова Ломаки проводить поліція 5 вересня

До того ж, у поліції підтвердили, що тривають слідчі дії за ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб у вигляді надання безоплатного права забудови (суперфіцію) земельної ділянки комунальної власності.

Не перші обшуки у Ломаки

У в.о. мера Чернігова Олександра Ломаки проводяться обшуки не вперше. Раніше, у жовтні 2023 року обшуки у Ломаки проводило ДБР.

Пізніше з'ясувалося, що обшуки у виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломаки проходили спільно із СБУ. Тоді вони були пов'язані із перевіркою законності його виїзду за кордон у травні минулого року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України