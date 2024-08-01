В Instagram стався технічний збій. Користувачі скаржаться на зниклі архіви

Деякі користувачі Instagram отримали шокуюче повідомлення. Зайшовши в застосунок їм висвітився банер з написом "Певні фотографії були назавжди видалені з архіву Stories додатку, і їх неможливо відновити".

Компанія Meta, яка володіє Instagram, відмовилася повідомити, скільки користувачів постраждало, але сказала, що повідомлення побачать лише ті люди, чиї історії були втрачені.

"Ми знайшли та виправили помилку, яка призвела до видалення основних моментів і архівів історій деяких людей. На жаль, ми не можемо відновити ці історії, і ми повідомляємо людей в додатку, якщо це вплинуло на них", - заявив представник Meta.

В компанії пояснили, що чорний екран з повідомленням про помилку зникне до липня 2025 року.

Баг слугує ще одним нагадуванням про те, що покладатися на єдиний метод резервного копіювання медіа може бути поганою ідеєю. Щоб зберегти важливі спогади, варто створювати резервні копії фотографій, відео та інших медіа поза застосунками, незалежно від того, наскільки надійною є компанія, якій вони довіряють.