"В Бурятии пацанов из Украины хоронят каждый день". ГУР перехватило новый разговор оккупанта с родственниками

В России жены и матери военных агитируют возвращаться домой из Украины, потому что не верят в статистику Минобороны РФ о погибших и понимают, что в противном случае некому будет зарабатывать на пенсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый перехват разговора оккупанта с родственниками.

"США - 21 тыс. россиян погибли, Украина ставит 24. А наши - 1200, представляешь? Это возраст от 18 до 25. А кто нам будет на пенсию зарабатывать? Никто. Пенсию отменят. Короче, ж… (все плохо)", - говорит мать оккупанта.

По ее словам, несмотря на большие потери, никакого траура по погибшим в России нет, по ТВ показывают концерты вместо похорон.

"Улан-Удэ 99 лет - огромный концерт! По… (безразлично), что в Бурятии каждый день хоронят пацанов из Украины. Должны быть в трауре… Детей патриотизма бросились учить… Сколько народу, а правды ничуть нет", - заключает женщина.