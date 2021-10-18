В Ужгородском районе завершился ремонт международной трассы М-25

На трассе М-25 "Соломоново - Чоп - Великая Добронь - Косино (пункт пропуска) – Яноши" в Ужгородском районе Закарпатской области, ведущей к границе с Венгрией, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершились восстановительные работы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Закарпатской ОГА Анатолия Полоскова.

Он также опубликовал фото, на которых видно, как эта часть трассы выглядела до и после ремонта.

По его словам, до проведения ремонта на участке дороги от Соломоново до Великой Доброни было немало ям и выбоин. Это "создавало дискомфорт для водителей, влияло на состояние автомобилей, создавало опасные аварийные ситуации, усложняло передвижение между населенными пунктами". Кроме этого, как отметил глава ОГА, это также вредило восприятию всего региона.

В ходе ремонта маршрута было проведено усиление основания дороги. Старое дорожное покрытие было снято и вместо него уложены два новых слоя асфальтобетона. Кроме этого, проведен полный комплекс сопутствующих работ.

Как отмечают в ОГА, восстановление трассы М-25 продолжается теперь в Береговском районе.