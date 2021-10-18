В Ужгородському районі завершився ремонт міжнародної траси М-25

На трасі М-25 "Соломоново - Чоп - Велика Добронь - Косино (пункт пропуску) - Яноші" в Ужгородському районі Закарпатської області, що веде до кордону з Угорщиною, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" завершилися відновлювальні роботи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Закарпатської ОДА Анатолія Полоскова.

Він також опублікував фото, на яких видно, як ця частина траси виглядала до та після ремонту.

За його словами, до проведення ремонту на ділянці дороги від Соломонова до Великої Доброні було чимало ям і вибоїн. Це "створювало дискомфорт для водіїв, впливало на стан автомобілів, створювало небезпечні аварійні ситуації, ускладнювало пересування між населеними пунктами". Крім цього, як зазначив голова ОДА, це також псувало привабливість всього регіону.

В ході ремонту маршруту було здійснено посилення основи дороги. Старе дорожнє покриття було знято і замість нього покладені два нових шари асфальтобетону. Крім цього, проведений повний комплекс супутніх робіт.

Як відзначають в ОДА, відновлення траси М-25 триває тепер у Берегівському районі.