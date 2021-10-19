В Ужгороде стартовала реконструкция областного центра нейрохирургии

В областном центре нейрохирургии и неврологии лечат пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, черепно-мозговыми травмами, также проходят реабилитацию прооперированные пациенты.

"Около недели назад здесь начались строительные работы по реконструкции здания. В пристройке областного центра нейрохирургии и неврологии будет размещена новая диагностическая аппаратура", - рассказал Иштван Петрушка.

Для центра приобретут новейшее оборудование для качественной диагностики и спасения человеческих жизней. В частности, высокопольный магнитно-резонансный томограф, микроскопы, оборудование для операционных блоков, визуализационное оборудование, новые функциональные медицинские кровати, инфузионный шприцевой насос и высокоскоростную хирургическую систему-дрель.

"В центре работают только низкопольные томографы. Преимущество нового оборудования в том, что оно позволит более четко видеть изображение, мелкие анатомические детали, что нередко имеет чрезвычайно важное значение в лечении тяжелых болезней", - отметил заместитель главы ОГА.