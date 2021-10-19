UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Ужгороде стартовала реконструкция областного центра нейрохирургии

Автор: Наталия Гурковская

В Ужгороде начали реконструкцию областного клинического центра нейрохирургии и неврологии. Медучреждение планируют отремонтировать уже до конца года в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя главы Закарпатской ОГА Иштвана Петрушки.

В областном центре нейрохирургии и неврологии лечат пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, черепно-мозговыми травмами, также проходят реабилитацию прооперированные пациенты.

"Около недели назад здесь начались строительные работы по реконструкции здания. В пристройке областного центра нейрохирургии и неврологии будет размещена новая диагностическая аппаратура", - рассказал Иштван Петрушка.

Для центра приобретут новейшее оборудование для качественной диагностики и спасения человеческих жизней. В частности, высокопольный магнитно-резонансный томограф, микроскопы, оборудование для операционных блоков, визуализационное оборудование, новые функциональные медицинские кровати, инфузионный шприцевой насос и высокоскоростную хирургическую систему-дрель.

"В центре работают только низкопольные томографы. Преимущество нового оборудования в том, что оно позволит более четко видеть изображение, мелкие анатомические детали, что нередко имеет чрезвычайно важное значение в лечении тяжелых болезней", - отметил заместитель главы ОГА.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках "Большой стройки" в каждой области Украины появятся больницы нового формата, которые будут соответствовать уровню ведущих европейских клиник.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка