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В Ужгороде стартовала реконструкция областного центра нейрохирургии

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Закарпатье, Вторник 19 октября 2021 18:21
В Ужгороде стартовала реконструкция областного центра нейрохирургии Фото: в Ужгороде стартовала реконструкция областного центра нейрохирургии (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Ужгороде начали реконструкцию областного клинического центра нейрохирургии и неврологии. Медучреждение планируют отремонтировать уже до конца года в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя главы Закарпатской ОГА Иштвана Петрушки.

В областном центре нейрохирургии и неврологии лечат пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, черепно-мозговыми травмами, также проходят реабилитацию прооперированные пациенты.

"Около недели назад здесь начались строительные работы по реконструкции здания. В пристройке областного центра нейрохирургии и неврологии будет размещена новая диагностическая аппаратура", - рассказал Иштван Петрушка.

Для центра приобретут новейшее оборудование для качественной диагностики и спасения человеческих жизней. В частности, высокопольный магнитно-резонансный томограф, микроскопы, оборудование для операционных блоков, визуализационное оборудование, новые функциональные медицинские кровати, инфузионный шприцевой насос и высокоскоростную хирургическую систему-дрель.

"В центре работают только низкопольные томографы. Преимущество нового оборудования в том, что оно позволит более четко видеть изображение, мелкие анатомические детали, что нередко имеет чрезвычайно важное значение в лечении тяжелых болезней", - отметил заместитель главы ОГА.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках "Большой стройки" в каждой области Украины появятся больницы нового формата, которые будут соответствовать уровню ведущих европейских клиник.

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