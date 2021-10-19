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В Ужгороді стартувала реконструкція обласного центру нейрохірургії

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Закарпаття, Вівторок 19 жовтня 2021 18:21
В Ужгороді стартувала реконструкція обласного центру нейрохірургії Фото: в Ужгороді стартувала реконструкція обласного центру нейрохірургії (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

В Ужгороді розпочали реконструкцію обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології. Медзаклад планують відремонтувати вже до кінця року в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови Закарпатської ОДА Іштвана Петрушки.

В обласному центрі нейрохірургії та неврології лікують пацієнтів із гострими порушеннями мозкового кровообігу, з черепно-мозковими травмами, також проходять реабілітацію прооперовані пацієнти.

"Близько тижня тому тут розпочалися будівельні роботи з реконструкції будівлі. У добудові обласного центру нейрохірургії та неврології буде розміщено нову діагностичну апаратуру", - розповів Іштван Петрушка.

За його словами, для центру придбають новітнє обладнання для якісної діагностики та порятунку людських життів. Зокрема, високопольний магнітно-резонансний томограф, мікроскопи, устаткування для операційних блоків, візуалізаційне обладнання, нові функціональні медичні ліжка, інфузійний шприцевий насос та високошвидкісну хірургічну систему-дриль.

"В центрі працюють тільки низькопольні томографи. Перевага нового обладнання - дозволятиме більш чітко бачити зображення, дрібніші анатомічні деталі, що нерідко має надзвичайно важливе значення у лікуванні важких хвороб", - зазначив заступник голови ОДА.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках "Великого будівництва" у кожній області України з’являться лікарні нового формату, які відповідатимуть рівню провідних європейських клінік.

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