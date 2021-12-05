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В Ужгороде сожгли автомобили журналиста. Полиция возбудила дело

Автор: Дмитрий Левицкий

В Ужгороде сегодня утром сгорели два автомобиля, которые принадлежали местному журналисту и его жене. Речь о главном редакторе Закарпатского издания "ЗИДО" Павле Билецком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко и полицию Закарпатской области.

Как рассказал Томиленко, журналист Билецкий, который также является членом правления Закарпатской облорганизации НСЖУ, связывает инцидент исключительно с его профессиональной деятельностью. "Больше ни с чем не могу связать", - сказал журналист в комментарии НСЖУ.

В полиции сообщили, что информация о происшествии поступила правоохранителям сегодня около 5:20 утра. На место происшествия прибыли пожарные и следователи. Они установили, что огонь полностью уничтожил автомобиль Subaru Forester и частично повредил Volkswagen Beetle.

Правоохранители возбудили дело по факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества путем поджога. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и проводит расследование.

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УжгородЗакарпатская область