В Ужгороде сожгли автомобили журналиста. Полиция возбудила дело

В Ужгороде сегодня утром сгорели два автомобиля, которые принадлежали местному журналисту и его жене. Речь о главном редакторе Закарпатского издания "ЗИДО" Павле Билецком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко и полицию Закарпатской области .

Как рассказал Томиленко, журналист Билецкий, который также является членом правления Закарпатской облорганизации НСЖУ, связывает инцидент исключительно с его профессиональной деятельностью. "Больше ни с чем не могу связать", - сказал журналист в комментарии НСЖУ.

В полиции сообщили, что информация о происшествии поступила правоохранителям сегодня около 5:20 утра. На место происшествия прибыли пожарные и следователи. Они установили, что огонь полностью уничтожил автомобиль Subaru Forester и частично повредил Volkswagen Beetle.

Правоохранители возбудили дело по факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества путем поджога. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и проводит расследование.