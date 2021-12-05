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В Ужгороді спалили автомобілі журналіста. Поліція порушила справу

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Ужгород, Неділя 05 грудня 2021 17:08
В Ужгороді спалили автомобілі журналіста. Поліція порушила справу Фото: невідомі спалили автомобіль журналіста в Ужгороді (facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice)
Автор: Дмитро Левицький

В Ужгороді сьогодні вранці згоріли два автомобілі, які належали місцевому журналісту та його дружині. Мова про головного редактора закарпатського видання "ЗІДО" Павла Білецького.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка та поліцію Закарпатської області.

Як розповів Томіленко, журналіст Білецький, який також є членом правління Закарпатської облорганізації НСЖУ, пов'язує інцидент виключно з його професійною діяльністю. "Більше ні з чим не можу пов'язати", - сказав журналіст в коментарі НСЖУ.

У поліції повідомили, що інформація про подію надійшла правоохоронцям сьогодні близько 5:20 ранку. На місце події прибули пожежники та слідчі. Вони встановили, що вогонь повністю знищив автомобіль Subaru Forester та частково пошкодив Volkswagen Beetle.

Правоохоронці порушили справу за фактом умисного знищення або пошкодження чужого майна, шляхом підпалу. Наразі поліція встановлює всі обставини інциденту та проводить розслідування.

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Ужгород Закарпатська область
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