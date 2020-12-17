Ужесточение карантина в январе: мнение украинцев

Более половины украинцев (56%) поддерживают решение правительства ввести жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года. Выступают против 41% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Около половины (52%) считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, 45% - имеют противоположное мнение.

Более 70% опрошенных поддерживают закрытие в рамкам жесткого карантина спортзалов, кинотеатров, а также ресторанов и кафе (четверть против этого). За закрытие школ выступают 54% (43% против), детсадов - 48% (47% против). Меньше поддерживают закрытие продовольственных рынков (31% - за, 67% - против), междугородного общественного транспорта (23% - за, 75% - против) и общественного транспорта (18% - за, 80% - против).

Две трети (63%) поддерживают запрет митингов, демонстраций во время действия жесткого карантина, 35% - не поддерживают.

Три четверти (76%) опрошенных хорошо осведомлены, что правительство приняло решение ввести жесткий карантин (локдаун) с 8 по 24 января 2021 года, 20% - что-то слышали об этом, 4% - не знают.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 12-14 декабря 2020 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце ноября 2020 года большинство украинцев недовольны действиями властей по борьбе с эпидемией коронавируса. В частности, 34% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского 62% - не удовлетворены.