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Ужесточение карантина: как будет работать транспорт

Украина, Среда 11 ноября 2020 15:50
Ужесточение карантина: как будет работать транспорт
Фото: посадка в автобус (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Министерстве инфраструктуры пояснили, как будет работать общественный транспорт в условиях нового общенационального карантина. На время карантина выходного дня работа транспорта не будет останавливаться.

Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения.

"Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения", - сообщил Криклий.

Дополнительные ограничения на внутренние авиаперевозки не будут вводиться.

"Во время авиапутешествий за границу ознакомьтесь с условиями въезда/выезда, установленные для украинских граждан страной, куда направляется пассажир", - добавил министр.

Напомним, сегодня Кабинет министров принял решение о введении в стране общенационального карантина. Больше карантинных зон в стране не будет.

Также в Украине ввели карантин выходного дня. Он будет действовать с этих выходных и продлится, как минимум, три недели.

Кроме этого РБК-Украина писало о том, какие ограничения будут действовать в период карантина выходного дня.

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Новости Украины Общество транспорткарантин

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