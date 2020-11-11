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Посилення карантину: як буде працювати транспорт

Україна, Середа 11 листопада 2020 15:50
Посилення карантину: як буде працювати транспорт
Фото: посадка в автобус (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Міністерстві інфраструктури пояснили, як буде працювати громадський транспорт в умовах нового загальнонаціонального карантину. На час карантину вихідного дня робота транспорту не буде зупинятися.

Про це повідомив в Telegram міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї і залізниця будуть перевозити пасажирів у кількості місць для сидіння.

"Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення", - повідомив Криклій.

Додаткові обмеження на внутрішні авіаперевезення не вводитимуться.

"Під час авіаподорожей за кордон ознайомтеся з умовами в'їзду / виїзду, встановлені для українських громадян країною, куди прямує пасажир", - додав міністр.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів прийняв рішення про введення в країні загальнонаціонального карантину. Більше карантинних зон в країні не буде.

Також в Україні ввели карантин вихідного дня. Він буде діяти з цих вихідних і триватиме, як мінімум, три тижні.

Крім цього РБК-Україна писало про те, які обмеження будуть діяти в період карантину вихідного дня.

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