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"Уже не тот масштаб": в ОП рассказали о новых боях под Чернобаевкой

Фото: Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Накануне Вооруженные силы Украины в очередной раз разбили вражескую армию на аэродроме под Херсоном. В частности, российские оккупанты пытались высадиться в Чернобаевке в 13-й и 14-й раз.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

По словам Арестовича, ВСУ уничтожили почти весь российский батальон за два удара.

"За вчера была 13-я и 14-я (Чернобаевка, - ред.), но надо понимать, что это уже не тот масштаб. Уничтожили почти батальон за вчера двумя ударами - уничтожили самоходную артиллерию, палаточный городок, около 32 единиц бронетехники. Батальон двумя ударами уничтожить это очень много, но раньше было лучше, раньше уничтожали передовые командные пункты российской группировки, ну и так хорошо. Чернобаевку можно считать 13 и 14", - рассказал он.

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