"Ужасная ошибка": Джонсон о реакции Запада на вторжение Путина в 2014 году

"Запад тогда совершил ужасную ошибку. Лидер РФ совершил акт насильственной агрессии и отобрал значительную часть территории суверенного государства - и мы дали ему остаться с этими достижениями. Мы думали, что можем как-то вернуться к нормальному положению дел", - заявил Джонсон.

Он подчеркнул, после этого торговля с РФ не только продолжалась, но и усиливалась, а европейские страны стали еще более зависимыми от российского газа.

"И когда он (Путин - ред.) решил начать свою жестокую войну против Украины, он знал, что миру будет очень трудно наказать его - он знал, что создал эту зависимость. Поэтому он позволяет себе бомбить роддома, чувствует, что может неизбирательно обстреливать семьи, бегущие от войны", - подчеркнул Джонсон.

Британский премьер обратил внимание на то, что "бомбы падают, а цены на нефть и газ взлетают еще выше" - что значит "еще меньше денег в вашем кармане и еще больше - у Путина".

"Так не может продолжаться. Мир не может постоянно жить в таком шантаже. И пока Запад будет экономически зависимым от Путина, он может и будет использовать эту зависимость. Поэтому эта зависимость должна прекратиться, и она прекратится", - констатировал Джонсон.

По его словам, большие запасы энергоресурсов России одновременно является и силой, и слабостью Путина, поскольку "больше он ничего не имеет" того, что можно было бы успешно экспортировать, и если РФ оставить без доходов от продажи нефти и газа, это создаст для нее значительные проблемы.

"США уже объявили эмбарго на импорт российской нефти. Британия сделает это самое. ЕС договорился отказаться от российских энергоресурсов как можно быстрее. И мы будем максимально сотрудничать с ними и всеми сторонниками свободного мира, чтобы действовать сообща и упростить этот переход для всех нас", - заявил Джонсон.

Он добавил, что основой стратегии должны стать возобновляемые источники энергии.

"Британия планирует презентовать стратегию британской энергобезопасности позднее в этом месяце - чтобы сделать Британию "более самодостаточной и независимой от как Путин", - резюмировал Джонсон.