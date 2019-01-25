Ужасная гибель девушки под Житомиром: что "светит" водителю автобуса

Фото: Коллаж РБК-Украина

Продолжаются следственные действия, но конфликт девушки с водителем не подтверждает ни один пассажир, напоминает глава столичной юстиции

Ужасная трагедия, которая произошла в Житомирской области еще 8 января со студенткой Ириной Дворецкой, которая замерзла в лесу, обрастает новыми подробностями. Так, в полиции говорят, что история оказалась очень неоднозначной, так как доказать вину водителя сложно.

Позже появилась новая информация о страшной трагедии.

Styler обратился за комментарием к главе столичной юстиции Станиславу Куценко с вопросом, какая ответственность может грозить водителю в случае, если его вина будет доказана.

"Может быть лишен свободы, если вину докажут"

На Житомирщине студентка, которую высадили из маршрутки якобы за неуплату 25 гривен за проезд, замерзла насмерть в лесу, когда пыталась вернуться домой, напоминает глава столичной юстиции.

"Полиция ведет расследование о том, имел ли место конфликт между водителем и студенткой за неуплату за проезд. Водитель также настаивает, что девушка сама вышла из автобуса, и никаких споров у него с ней не было", - говорит он.

Полицией открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, ответственность за которое предусмотрена в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет, напоминает юрист.

Фото: Студентка Ирина Дворецкая (facebook.com)

"Если будут установлены обстоятельства, указывающие, что водитель покинул девушку в опасности, возможно привлечение к ответственности по статье 135 Уголовного кодекса (Оставление в опасности) и поскольку такое деяние повлекло смерть человека, виновный может быть лишен свободы на срок от 3 до 8 лет", - подчеркивает Куценко.

"Причина смерти - переохлаждение внутренних органов"

Однако Станислав Куценко обращает внимание: в настоящее время твердить об умысле или иных преступных действиях, которые привели к такому трагическому исходу, оснований нет.

"Согласно информации, обнародованной полицией Житомирской области, конфликт между девушкой и водителем не подтверждает ни один из пассажиров того рейса. По их словам, она вышла из салона в момент, когда водитель помогал другим пассажирам размещать сумки в багажном отделении автобуса", - говорит Станислав Куценко.

Также полицией подтверждено, что девушка вышла из автобуса, не рассчитавшись за проезд.

"Сейчас продолжается проверка всех обстоятельств гибели девушки, назначена судебно-медицинская экспертиза, выводы которой еще не поступили. По предварительному заключению экспертов, причиной смерти является переохлаждение внутренних органов. Только после проведения всех следственных действий можно будет сказать наверняка, является ли это умышленным преступлением или несчастным случаем", - обращает внимание он.

Напомним, ранее в полиции Житомирщины прокомментировали смерть 21-летней студентки.

Кроме того, водитель автобуса, который вез студентку, которая замерзла в лесу, врже нарежет попадал в ДТП. Тогда в результате аварии погибли женщина и 15-летняя девушка.