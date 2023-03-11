Узбережжя заміновано. Військові оцінили можливість висадки ДРГ в акваторії Херсона

"Вся відкрита територія води контролюється, узбережжя заміновано, тому мови нема про те, що може бути якась висадка диверсантів в акваторії безпосередньо Херсона, це неможливо. І головне - немає сенсу, тому що подібні операції проводяться виключно в контексті, в складі більшої операції. Так само як і артилерійська підготовка має проводитись, але вони це використовують виключно для тероризування та демонстрації військової присутності", - сказав Плетенчук.

За його словами, щодо катерів, які топлять військові ЗСУ, і особового складу, який вони "мінусують", то цей процес відбувається постійно.

"Просто іноді ми говоримо про це в етері, іноді - це рутинна робота, яку ми не показуємо. Ми знаходимо ці цілі та знищуємо їх постійно протягом останніх чотирьох місяців", - додав начальник пресслужби.

Він також зауважив, що очікувати, що Херсон не будуть обстрілювати після звільнення, було неправильно, і більшість військових таких очікувань не мали.

"Навіть якби ми змогли їх відігнати з лівого берега на відстань десь 30 км, вони б просто застосовували інші види озброєння, як це було в Миколаєві. Зокрема, далекобійну артилерію починаючи від "Піонів", сумнозвісних С-300 та закінчуючи "Торнадо-С". Тому таких надій ніхто не мав", - зазначив Плетенчук.

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, російські війська обстріляли Херсон, через що загинули щонайменше троє людей.

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