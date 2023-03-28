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На узбережжі Чорного моря через шторм зросла мінна небезпека, - ОК "Південь"

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Україна, Вівторок 28 березня 2023 19:19
На узбережжі Чорного моря через шторм зросла мінна небезпека, - ОК "Південь" Фото: на узбережжі Чорного моря через шторм зросла мінна небезпека (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Штормова погода у Чорному морі призвела до збільшення мінної небезпеки. Хвилями може винести небезпечні предмети вздовж всієї берегової лінії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

За даними командування, з початку 2023 року у прибережну зону Одеської, Миколаївської областей та Грузії море винесло приблизно 20 мін.

"Переважну більшість Сили оборони знищували контрольовано, але близько 20% детонували безконтрольно, спричиняючи руйнування. На щастя, цього року постраждалих не було, але влітку такі випадки ймовірні", - сказано в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Харківській області напередодні великодніх свят та поминальних днів низка кладовищ буде закрита для відвідування через високу мінну небезпеку.

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