На побережье Черного моря из-за шторма выросла минная опасность, - ОК "Юг"

Штормовая погода в Черном море привела к увеличению минной опасности. Волнами могут вынести опасные предметы вдоль всей береговой линии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

По данным командования, с начала 2023 года в прибрежную зону Одесской, Николаевской областей и Грузии море вынесло около 20 мин.

"Подавляющее большинство Силы обороны уничтожали контролируемо, но около 20% детонировали бесконтрольно, приводя к разрушениям. К счастью, в этом году пострадавших не было, но летом такие случаи вероятны", - сказано в сообщении.