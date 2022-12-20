З Узбекистану в Європу виїхав перший потяг в обхід РФ
З Узбекистану до Європи Середнім коридором відправився перший контейнерний потяг - на цьому шляху він не заїжджатиме до Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Podrobno.uz.
Зазначається, що потяг складається з 46 вагонів та 91 контейнеру з вантажем мідного концентрату. На новому маршруті він рухатиметься через Туркменістан, Азербайджан, Грузію і прибуватиме до Болгарії. Каспійське і Чорне моря він долатиме за допомогою паромних переправ. Довжина нового маршруту складає понад 4000 км.
До цього потяги з Узбекистану їздили Північним маршрутом залізничних перевезень Європа-Азія, що проходить через Росію.
Нагадаємо, що Узбекистан відмовився від "газового союзу" з Москвою.
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