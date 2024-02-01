Узагальнення даних у єдиному джерелі: Шуляк про складові плану комплексного відновлення регіонів

За її словами, системний аналіз даних та оцінка потреб - дві важливі складові розробки Програми комплексного відновлення, яка слугує основою для визначення пріоритетності відбудови.

"Спираючись саме на ці виклики, програма Київщини першочергово передбачає реалізацію обласних програм відновлення житла, відбудову освітніх та медичних закладів, мостів та доріг, проведення розмінування. Також значну увагу приділено безпековому питанню - проаналізовано інформацію про стан усіх 1963 укриттів області, визначено, в яких була проведена інвентаризація. Уже передбачене обласне та державне фінансування реконструкції та капітального ремонту укриттів, а також розроблена інтерактивна онлайн-мапа сховищ", - зазначила Шуляк.

Нардеп також наголосила, що стратегічним компонентом Програми комплексного відновлення є її підсумковий розділ, який має містити перелік і зміст заходів відновлення, відповідальних виконавців, строки та індикатори їх реалізації.

"Серед таких заходів, визначених у Програмі для Київщини - створення економічних кластерів на базі індустріальних парків "Патон" та "Мироцьке", а також авіаційного кластера та будівництво потужного об'єкта ВПК, проте з міркувань безпеки ми не будемо розголошувати їхнє розташування", - додала Олена Шуляк.

За її словами, завдяки проведеному аналізу ресурсів та потреб були розроблені проєкти, які поки не увійшли в саму програму, але стануть можливими в майбутньому.

"Йдеться про розвиток аеропорту Гостомель як міжнародного транспортного хабу, зокрема про запуск нової трамвайної лінії Київ - Буча - Гостомель - Блиставиця, а також залізничного сполучення "Київ - Гостомель". Створення маршрутів є в планах, але для виділення фінансування на проект необхідна розробка транспортної моделі Київської області та проведення відповідних розрахунків", - пояснила Шуляк.

Очільниця комітету відзначила ще одну важливу функцію Програми комплексного розвитку — перегляд старих підходів та переосмислення даних про територію.

"Програма має сприяти впровадженню таких сучасних підходів, як раціональне просторове планування, стала міська мобільність, безбар’єрність, інклюзивність, енергоефективність та екологічність. Зокрема, серед заходів, спрямованих на покращення екологічної ситуації, заплановано будівництво 2 сучасних сміттєпереробних заводів механіко-біологічної та термічної обробки - у містах Бориспіль та Фастів", - сказала Шуляк.

Крім того, у програмі Київщини приділена значна увага безбар’єрності.

"На території області виявлено 1200 шкіл, лікарень, адміністративних будівель та інших об’єктів соціальної інфраструктури, які потребують реконструкції, щоб відповідати вимогам безбар’єрності. Планується привести у відповідність об’єкти благоустрою, автомобільні та пішохідні дороги. Також презентовано проєкт із розвитку освітньої безбар’єрності - запуск курсів перекваліфікації для ветеранів війни", - резюмувала вона.